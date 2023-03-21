Платежные системы Ирана и России соединены и смогут открывать счета компаниям

Фото: ZUMA Press Wire/ZUMA/ТАСС

Иран и Россия заинтересованы в том, чтобы Тегеран стал стратегическим экономическом хабом, несмотря на противодействие США. Об этом заявил министр экономики и финансов Исламской Республики Эхсан Хандузи.

"Хотя Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Иран стал стратегическим экономическим хабом, Иран и Россия в этом вопросе достигли полного консенсуса", – приводит его слова РИА Новости.

Министр уточнил, что банковские системы платежей Ирана и России стали полностью соединены друг с другом. Он заявил, что банки обеих стран смогут открывать компаниям счета в ближайшее время. По его словам, для этого осталось только создать законодательную инфраструктуру.

Хандузи также заявил, что Иран ожидает "огромные объемы" своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году. Он добавил, что в Тегеране очень рады сотрудничеству с Москвой в данном вопросе.

До этого в Пентагоне обвинили Россию в беспрецедентном военном сотрудничестве с Ираном. Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану военное сотрудничество, включающее ракеты и системы противовоздушной обороны.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!