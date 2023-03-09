В Пентагоне обвинили Россию в беспрецедентном военном сотрудничестве с Ираном

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану военное сотрудничество, включающее ракеты и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

"В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО", – подчеркнул он.

По словам министра, США озабочены растущим партнерством Москвы с Тегераном. Он считает, что в сотрудничество входит использование иранских беспилотных летательных аппаратов в спецоперации на Украине. Остин отметил, что это является "серьезным вызовом для данного региона".

Глава оборонного ведомства также уверен, что Тегеран "получает важный боевой опыт" на Украине, который якобы приобретут подконтрольные Ирану силы на Ближнем Востоке.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что США намерены помешать военно-техническому сотрудничеству Ирана и России. По его словам, Вашингтон намерен принять меры против якобы осуществляемых Ираном в Россию поставок с грузами военного назначения.

Также в конце августа западные СМИ распространили информацию, что Иран якобы направил России первую партию БПЛА для их применения в спецоперации. Источники в американской администрации заявляли журналистам, что Москва получит сотни разных типов дронов.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что, обвиняя Россию в сотрудничестве с Ираном по поставке беспилотников, США и Евросоюз скрывают свою неспособность обеспечить выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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