Иран в 2023 году рассчитывает на огромные объемы свопов нефти и газа из России

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Иран ожидает "огромные объемы" своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году. Об этом сообщил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

"За очень короткий промежуток времени некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном. Этот вопрос был решен, поэтому в этом году мы будем свидетелями огромных объемов своповых поставок", – приводит его слова РИА Новости.

Хандузи заявил, что в Тегеране очень рады сотрудничеству с Москвой в вопросе своповых поставок нефти и газа.

Своповыми поставками называются обменные операции, в рамках которых страны "меняются" рынками сбыта, чтобы сократить логистические расходы, сэкономить время и средства клиентов на скорости доставки. Кроме того, это позволяет обеспечить поставки ресурсов на те рынки, куда прямые продажи невозможны.

Ранее министр энергетики Саудовский Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что потолок цен на нефть РФ создает риски для рынка. По его словам, подобная политика неизбежно приведет к волатильности нефтяного рынка, а также в целом негативно повлияет на стабильность в нефтяной отрасли.

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