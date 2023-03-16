Посол РФ опроверг сообщения о намерении Индии соблюдать ценовой потолок на нефть

Фото: ТАСС/Sachelle Babbar via ZUMA Wire

Информация о намерении Индии соблюдать ценовой потолок на российскую нефть является ложной. Об этом сообщил посол РФ в Индии Денис Алипов.

До этого о намерении Индии соблюдать ценовой потолок на российскую нефть сообщило агентство Bloomberg. В материале агентства уточнялось, что власти Нью-Дели обратились к трейдерам с требованием соблюдать ограничения, установленные странами Запада, в отношении российского топлива.

"Такие вбросы появляются регулярно, и публикация в Bloomberg не первая на эту тему, могу сказать, что, что касается Индии, она не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения об эффективности этого механизма вообще", – сообщил Алипов в эфире телеканала "Соловьев Live".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее подобные слухи, уточнил, что в экономических вопросах Россия предпочитает ориентироваться на собственные контакты с Индией. По его словам, контакт с Индией в вопросе цен на топливо будет выстроен на основе документов, принятых Владимиром Путиным.



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