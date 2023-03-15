Потолок цен на нефть из РФ создает риски для рынка – министр энергетики Саудовской Аравии

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Политика Запада по ограничению цен на нефть из России создает определенные риски для рынка нефти и добавляет неясности в тот момент, когда необходима стабильность. Такое мнение выразил министр энергетики Саудовский Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью изданию Energy Intelligence.

Он добавил, что подобная политика неизбежно приведет к волатильности нефтяного рынка, а также в целом негативно повлияет на стабильность в нефтяной отрасли.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна не собирается продавать нефть государствам, которые решат ввести потолок цен на саудовские поставки. По его словам, в таком случае Саудовская Аравия просто сократит производство нефти.

До этого помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз проведут обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты в марте.

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