США и ЕС проведут обзор работы механизма потолка цен на нефтепродукты РФ в марте

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Соединенные Штаты и Евросоюз проведут обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты в марте, сообщает ТАСС со ссылкой на слова помощника министра финансов США по экономической политике Бена Харриса.

"Европа обязалась пересмотреть предельную цену (на нефтепродукты РФ. – Прим. ред.) в марте, о чем проинформировала Международное энергетическое агентство", – сказал Харрис в ходе выступления в Американском предпринимательском институте.

По его словам, Брюссель сможет понизить лимит потолка цен на 5 долларов, то есть при рыночной стоимости в 50 долларов, скидка будет в размере 2–3 долларов.

Он также уточнил, что понижение лимита на нефтепродукты является европейскими обязательствами. В тот момент, когда США согласились на лимиты, страна обязалась рассмотреть в марте с G7 лимит цен на нефть. Однако Соединенные Штаты не брали обязательства по корректировке лимита цент. Штаты ожидают оценку Международного энергетического агентства.

Западные санкции на поставки российских нефтепродуктов вступили в силу 5 февраля. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России. Вместе с тем страны Евросоюза и G7 установили на них потолок цен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает потолка цен на нефть.

Он отметил, что существующий на сегодняшний день уровень цен на нефть указывает на то, что потолка нет.

Цену на российскую нефть будут считать по-новому

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