Отказ от российской нефти приведет к разбалансировке рынка – Боррель

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Отказ мировых стран от покупки российской нефти повлечет за собой проблемы и нарушение баланса на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью изданию Hindustan Times.

Он также отметил, что в Евросоюзе нисколько не обеспокоены тем фактом, что Индия покупает нефть у России. По его словам, это не представляет особой проблемы для ЕС.

Ранее сообщалось, что цены на нефть на мировых рынках ускорили падение после публикаций СМИ о возможности выхода Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Западные санкции на поставки российских нефтепродуктов вступили в силу 5 февраля. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России. Вместе с тем страны Евросоюза и G7 установили на них потолок цен.

Цену на российскую нефть будут считать по-новому

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