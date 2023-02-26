Россия продавала нефть выше потолка цен как минимум четыре недели – СМИ

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Россия продавала нефть выше введенного потолка цен в 60 долларов за баррель как минимум четыре недели после вступления рестрикции в силу. Об этом со ссылкой на исследователей из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов пишет агентство Bloomberg.

Из данных, представленных исследователями, следует, что баррель нефти из России в тот период в среднем стоил около 74 долларов. Это почти на четверть превышает установленный порог цен на нефть, отмечают в агентстве.

Авторы исследования заявляют, что порядка 50% российской нефти перевозится теневым флотом танкеров, что позволяет обходить потолок цен на энергоносители из России. Они призывают к расследованию случаев обхода санкций.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал преувеличенными прогнозы о снижении доходов РФ на 300 миллионов евро в день из-за ведения потолка цен на российские нефтепродукты.

Он заявил, что если Россия сократит экспорт нефтепродуктов, то из-за их дефицита вырастут мировые цены на нефть, что компенсирует падение доходов.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия планирует добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в марте. Он заявил, что это будет "способствовать восстановлению рыночных отношений".

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