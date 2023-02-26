Польская нефтегазовая компания Orlen сообщила о прекращении поставок нефти из России

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Глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что российская нефть больше не поступает по трубопроводу "Дружба" в Польшу. Об этом он написал в своем Twitter.

"Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы были полностью готовы. Только 10 процентов сырья поступало к нам из России, и мы заменим его нефтью из других источников", – написал он.

Обайтек уточнил, что Польша уже несколько последних лет проводила диверсификацию поставок нефти.

Он заявил, что подробная информация о поставках нефти в страну будет обнародована во вторник, 28 февраля, на конференции по проектам развития.

Ранее сообщалось, что венгерская нефтегазовая компания MOL протестировала на своем нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft саудовское топливо Arab Light вместо российского Urals. Там заявили, что это необходимо для увеличения потребления нероссийских сортов нефти в связи с вступившим в силу 5 февраля 2023 года эмбарго.

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