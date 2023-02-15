Швейцария ограничит цены на российские нефтепродукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Швейцария вслед за ЕС с 20:00 по московскому времени ограничит цены на нефтепродукты из РФ, следует из заявления на сайте Минэкономики государства.

В ведомстве отметили, что после ограничений торговля, посредничество и транспортировка российского мазута будут разрешаться лишь в том случае, если цена за баррель не будет превышать 45 долларов. Максимальная цена на бензин, дизельное топливо и нефть остановится на уровне 100 долларов за баррель.

"Эти положения направлены на смягчение негативных последствий для энергоснабжения третьих стран и сдерживание роста цен, вызванного военной агрессией России против Украины, при одновременном снижении доходов России от продажи нефти", – говорится в сообщении.

5 февраля вступили в силу ограничения на поставки российских нефтепродуктов. Евросоюз запретил импорт подобной продукции из России. Вместе с этим государства ЕС и G7 установили на них потолок цен.

Впоследствии в Евросоюзе сделали два исключения. Ограничение не коснется нефтепродуктов, которые были созданы из российской нефти за границей. Также потолок цен не будет действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России и нефтепродуктов другого происхождения.

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