В США назвали сокращение добычи нефти в РФ "использованием энергоносителей как оружия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Белом доме считают, что решение России сократить добычу нефти в ответ на введение ценового потолка является "использованием энергоносителей в качестве оружия". Такую позицию высказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Подобное заявление Кирби сделал, комментируя слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия сократит добычу нефти в марте 2023 года.

"Данный шаг, если подтвердится, что это правда, не станет большой неожиданностью", – приводит его слова ТАСС.

Кирби заявил, что данное решение является реакцией Москвы на установление потолка на стоимость нефти странами Запада. По его словам, Вашингтон продолжит переговоры с союзниками и партнерами для обсуждения более эффективного обеспечения баланса спроса и предложения.

Представитель Белого дома также сообщил, что Вашингтон будет контактировать по данному вопросу и со странами ОПЕК. Однако, Кирби не сообщил о конкретных датах переговоров.

РФ добровольно сократит добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, Россия рассматривает введение ценового потолка на собственные ресурсы как вмешательство в рыночные отношения.

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