РФ добровольно сократит добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки

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Россия планирует добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в марте. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, сейчас РФ полностью реализует объем производимой нефти. Снижение добычи будет вызвано отказом страны продавать нефть государствам, поддержавшим ценовой потолок на топливо.

"В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", – цитирует Новака ТАСС.

Вице-премьер объяснил, что Россия рассматривает введение ценового потолка на собственные ресурсы как вмешательство в рыночные отношения и продолжение деструктивной политики Запада. Ценовой потолок на топливо в будущем может привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и дефициту ресурсов.

Ценовой потолок на российскую нефть вступил в силу 5 февраля 2023 года. Евросоюз ограничил импорт нефтепродуктов из РФ в качестве одного из пунктов санкционной политики против страны.



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