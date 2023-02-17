Венгерская компания MOL протестировала на своем НПЗ арабскую нефть вместо российской

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Венгерская нефтегазовая компания MOL протестировала на своем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Slovnaft саудовское топливо Arab Light вместо российского Urals. Это следует из отчета компании по итогам деятельности в 2022 году.

"Пробный прогон нефти Arab Light был успешно осуществлен на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft", – цитирует компанию ТАСС.

Там добавили, что на братиславском заводе в Словакии была завершена подготовка к дальнейшему увеличению потребления нероссийских сортов нефти в связи с вступившим в силу 5 февраля 2023 года эмбарго.

До этого завод использовал в работе примерно две трети российской нефти. Полный перевод производства на другое сырье потребует времени и больших затрат, пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что в связи с отказом России продавать нефть по установленному ценовому потолку РФ в марте снизит добычу топлива на 500 тысяч баррелей в сутки. Подобная мера будет способствовать восстановлению рыночных отношений, пояснил вице-премьер РФ Александр Новак.



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