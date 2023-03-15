В Саудовской Аравии заявили об отказе поставлять нефть странам, которые введут потолок цен

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Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна не собирается продавать нефть государствам, которые решат ввести потолок цен на саудовские поставки. Об этом он рассказал в интервью изданию Energy Intelligence.

Кроме того, по его словам, в случае ограничений на экспорт саудовской нефти страна сократит ее добычу. Так министр энергетики Саудовской Аравии прокомментировал повторное внесение в Конгресс США законопроекта NOPEC, по которому Вашингтон сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

Ранее помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз проведут обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты в марте.

До этого стало известно, что цена на газ в Европе опускалась ниже 500 долларов за тысячу кубометров впервые с прошлой недели. Так, стоимость апрельского фьючерса по индексу TTF упала до 496 долларов за тысячу кубометров, или 44,735 евро за мегаватт-час.

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