Оборот внешней торговли России вырос на 8,1% в 2022 году

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Федеральная таможенная служба РФ заявила о росте оборота внешней торговли страны в 2022 году, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Объем операций составил 850,5 миллиарда долларов, что на 8,1% выше, чем показатель 2021 года. В этой структуре 591,5 миллиарда составляет экспорт (прирост на 19,9%).

Импорт продукции в РФ уменьшился на 11,7% и достиг уровня в 259,1 миллиарда долларов. Профицит торгового баланса оценивается в 332 миллиарда долларов.

Среди экспортируемых категорий значительную долю составили минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (прирост на 42,8%) и удобрения (прирост на 54,3%). Доходы с поставок продовольствия выросли на 14,8% относительно 2021 года.

Ранее Банк России представил предварительную оценку профицита внешней торговли страны по итогам января – февраля 2023 года. В регуляторе сообщили, что он снизился более чем в 2,8 раза в сравнении с показателем за тот же период 2022 года.

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