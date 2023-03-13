ФТС РФ частично возобновила публикацию данных о таможенной статистике внешней торговли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная таможенная служба (ФТС) частично возобновила публикацию данных таможенной статистики внешней торговли. Об этом сообщает ТАСС.

ФТС опубликовала информацию о стоимостных объемах экспорта и импорта России за 2022 год. О приостановке размещения данных служба сообщала в апреле прошлого года.

"Впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года", – добавили в ведомстве.

Ранее Минпромторг РФ расширил список товаров, поставляемых в страну при помощи параллельного импорта. В списке появилась продукция IKEA, Lancome, Giorgio Armani и Tommy Hilfiger. В ведомстве подчеркнули, что изменения носят точечный характер и позволяют исключить те марки, которые находятся в процессе возобновлении поставок в Россию.



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