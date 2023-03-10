Профицит внешней торговли РФ в январе – феврале снизился до 15,3 млрд долларов

Фото: depositphotos/valphoto

Профицит внешней торговли России по итогам января – февраля 2023 года снизился более чем в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года. Согласно предварительной оценке ЦБ, он составил 15,3 миллиарда рублей.

Профицит счета платежного баланса России за первые два месяца года снизился более чем в 2,9 раза, до 12,9 миллиарда долларов.

В Центробанке подчеркнули, что уменьшение положительного сальдо баланса товаров и услуг связано с сокращением стоимостного объема экспорта товаров. Это происходит на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта.

По мнению регулятора, сжатие совокупного дефицита первичных и вторичных доходов связано с уменьшением объема выплаченных российскими компаниями инвестиционных доходов в пользу нерезидентов.

Банк России также ухудшил оценку показателей за январь 2023 в связи с получением отчетных данных по статьям платежного баланса по состоянию на 10 марта. Профицит внешней торговли РФ по итогам января текущего года составил, по оценке ЦБ, 8,1 миллиарда долларов, а профицит счета платежного баланса – 7,1 миллиарда долларов.

Ранее глава департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова рассказала, что объем заблокированных в иностранной инфраструктуре российских активов по состоянию на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей.

При этом более 20% из них принадлежит розничным инвесторам.



"Деньги 24": российские банки начали ужесточать условия по ипотечным кредитам

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!