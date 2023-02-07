В правительстве РФ опровергли информацию о давлении на Банк России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Информация о том, что правительство РФ оказывает давление на Банк России, не соответствует действительности и имеет спекулятивный характер. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

7 февраля агентство Bloomberg писало, что российский кабмин якобы давит на ЦБ, склоняя его к более оптимистичным экономическим прогнозам и снижению ключевой ставки.

"Публикация подобной информации всегда чувствительна для бизнеса и граждан и такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике", – цитирует Белякова газета "Ведомости".

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия утратила доверие к доллару и другим резервным валютам, поскольку они показали себя как ненадежный инструмент.

До этого стало известно, что центробанки РФ И КНР начали наращивать запасы золота, закупив только в сентябре прошлого года 400 метрических тонн драгоценного металла.



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