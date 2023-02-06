Силуанов заявил об утрате доверия к доллару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия утратила доверие к доллару как к расчетной единице. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Министр напомнил, что доллар, евро, фунт и другие резервные валюты до недавнего времени считались ведущими расчетными единицами, однако все изменилось, и теперь доверия к ним нет.

"Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент (резервные валюты. – Прим. ред.), который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет", – сказал он.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Россия и Китай, наращивают запасы золота из-за недоверия к Соединенным Штатам и их попыткам сохранить валютное господство.

По данным издания, в сентябре прошлого года центробанки стран скупили 400 метрических тонн золота, что сопоставимо с обычными закупками за целый год.



Работа по дедолларизации экономики РФ находится в центре внимания властей

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