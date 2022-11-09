Россия и Китай скупают золото из-за утраты доверия к США – СМИ

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Ряд стран, включая Россию и Китай, наращивают запасы золота из-за валютного господства Соединенных Штатов и жестких мер Вашингтона по его сохранению, считает колумнист Bloomberg Дэвид Фиклинг.

В своей статье он привел данные Всемирного совета по золоту, согласно которым, в сентябре центробанки стран скупили 400 метрических тонн золота, что сопоставимо с обычными покупками за целый год. По словам журналиста, такие действия похожи на поведение людей перед "зомби-апокалипсисом".

"Инструкция по выживанию во время зомби-апокалипсиса довольно проста. Как только вы оснастите свой бункер консервами и огнестрельным оружием, получите запас слитков. <...> В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку", – написал он.

У золотых слитков есть важное преимущество, считает колумнист. В отличие от облигаций они не связывают с ненадежным контрагентом, пояснил он. В этом отношении, отметил Фиклинг, показательны трецкие и египетские закупки золота, особенно с учетом того, что эти государства являются союзниками США.

В публикации также говорится, что роль доллара как основного средства мирового обмена по-прежнему неоспорима, однако доля этой валюты в резервах центробанков стремительно падает. В этой ситуации, считает журналист, золото выглядит заманчивой валютой.

Ранее сообщалось, что ЦБ Египта разрабатывает индекс египетского фунта с целью отказаться от привязки национальной валюты к доллару. Как заявил глава Центробанка этой страны Хасан Абдалла, египетский фунт будет учитывать несколько валют, среди которых могут быть золото и другие металлы.



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