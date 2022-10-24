ЦБ Египта планирует отказаться от привязки нацвалюты к доллару

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

ЦБ Египта разрабатывает индекс египетского фунта с целью отказаться от привязки национальной валюты к доллару, заявил глава ЦБ Хасан Абдалла.

По его словам, в основном к доллару привязаны валюты нефтедобывающих стран, в списке которых Египет не числится. Кроме того, США не являются основным партнером Египта, передает РИА Новости.

Глава ЦБ также уточнил, что египетский фунт будет учитывать несколько валют, возможно, золото и другие металлы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации. В свою очередь экономист Владислав Гинько заявил, что курс рубля по отношению к доллару на сегодняшний день занимает крепкие позиции. Эксперт также выразил уверенность в привлекательности нацвалюты для инвесторов в ближайшие 1–1,5 года.

До этого, первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин до этого отмечал, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми. Он подчеркивал, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.



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