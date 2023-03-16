США наняли супертанкеры из-за российской нефти – СМИ

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Для транспортировки нефти в Европу Вашингтон задействует супертанкеры, поскольку суда, на которых можно располагать меньший объем, забронированы для российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что супертанкеры перевозят около 60% нефти, в прошлом году они доставляли 37%. По данным агентства, небольшие суда трейдеры берут для перевозок в Азию.

До этого Bloomberg сообщало, что в Индии приняли решение не нарушать западные ограничения против России и соблюдать потолок цен на нефть РФ. Власти страны попросили банки и трейдеры соблюдать требования.

Позже Дмитрий Песков прокомментировал слухи о желании Нью-Дели соблюдать ценовой потолок на нефть. Он заявил, что в экономических вопросах Россия ориентируется на собственные контакты с Индией.

Затем российский посол Денис Алипов добавил, что информация о намерении Индии соблюдать ценовой потолок на российскую нефть является ложной. По словам дипломата, такие вбросы появляются регулярно.

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