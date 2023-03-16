В МИД Индии назвали энергобезопасность главным критерием покупки нефти

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Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что страна производит закупки нефти, исходя из собственных требований по энергобезопасности, передает РИА Новости.

"Я не хочу комментировать спекулятивные сообщения СМИ. Мы неоднократно давали понять, что наш подход будет основываться на наших требованиях энергетической безопасности", – высказался дипломат.

Багчи подчеркнул, что данное положение по-прежнему актуально.

Ранее в марте агентство Bloomberg сообщило, что в Индии приняли решение не нарушать западные ограничения против России и соблюдать потолок цен на нефть РФ (ограничение установлено на уровне 60 долларов за баррель).

Посол РФ в Индии Денис Алипов позже опроверг подобные сообщения. Дипломат напомнил, что такие информационные вбросы появляются часто, однако на деле Индия не будет присоединяться к ограничительному механизму.



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