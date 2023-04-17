В РФ предложили сделать бесплатным обслуживание карт "Мир"

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Обслуживание карт "Мир" следует сделать бесплатным во всех банках. Соответствующее обращение директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

По мнению эксперта, после введения санкций против российской банковской системы карта "Мир" стала единственной альтернативой, которую как дополнительную были вынуждены выпустить миллионы граждан РФ. Благодаря этому люди смогли вновь вернуться к безналичным расчетам в ряде других стран, а также получить возможность оплачивать смартфоном после отключения Google Pay и Apple Pay, отметил Орлов.

Многие кредитные организации уже предоставили бесплатное обслуживание карты "Мир". Однако среди банков, в том числе и крупных, есть те, которые требуют плату или выполнения требований для этого. Речь идет о таких условиях, как траты на определенную сумму в течение месяца.

"В связи с этим прошу вас совместно с банковским сообществом рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного обслуживания карт "Мир" российскими банками без дополнительных условий на период внешних санкций против российской банковской системы и ограничений, введенных со стороны глобальных платежных систем Visa и Mastercard", – приводит RT текст обращения.

Ранее сообщалось, что власти Демократической Республики Конго обсуждают вероятность внедрения в государстве российской платежной системы "Мир". По словам диппредставителя Конго в РФ Ивана Вангу Нгимби, идею об использовании этой системы предложил один из российских частных банков.

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