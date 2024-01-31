ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков

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Центробанк РФ объявил о подготовке еще 17 российских банков к подключению к пилотному проекту цифрового рубля. Об этом указывается в пресс-релизе на сайте ЦБ РФ.

"Они (банки. – Прим. ред.) уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен", – объявили на сайте регулятора.

Среди этих финансовых организаций есть как крупные вроде Сбербанка, Россельхозбанка и "Тинькофф Банка", так и менее популярные "АБ Россия", "Банк Оренбург", "Банк Русский Стандарт", "МСП Банк", Экспобанк, Новикомбанк, банк "ВБРР", "Кубань Кредит", "Банк Точка", Примтеркомбанк, РосДорБанк, "КБ Центр-инвест", "РНКБ Банк" и "РНКО Деньги.Мэйл.Ру".

В настоящее время, уточнили в ЦБ, в тестировании принимают участие 13 банков, 600 россиян и 30 торговых и сервисных фирм.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пилотный проект по цифровому рублю реализуется по плану. Также она отметила возрастающий интерес со стороны финансовых институтов.

Проект цифрового рубля был официально запущен 15 августа 2023 года, когда началось тестирование операций с реальными цифровыми рублями.

В результате на начало декабря прошлого года удалось провести почти 14 тысяч финансовых операций. Их общая сумма составляет 919 тысяч рублей. Количество кошельков, открытых в ходе эксперимента, достигло 497.

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