Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 11:30

Происшествия

Новости мира: премьер-министр Таиланда выразил соболезнования в связи с терактом в России

Новости мира: премьер-министр Таиланда выразил соболезнования в связи с терактом в России

Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты

Более 5 тыс человек эвакуировали из здания "Крокус Сити Холла" в день теракта

Москвичи продолжают сдавать кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокусе"

Движение на МКАД в районе Киевского шоссе затруднено из-за аварии

Движение на внешней стороне 45-го км МКАД открыто по двум полосам

Военнослужащим группировки прикрытия госграницы РФ вручили награды

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Премьер-министр Таиланда выразил соболезнования в связи с терактом в Красногорске. Власти королевства заявили о решительном осуждении случившегося и послали слова поддержки семьям погибших и пострадавших. Местные жители и туристы несут цветы к российскому посольству в Бангкоке и генконсульству на Пхукете. Каждый день под стенами дипломатических ведомств появляются десятки букетов.

Тем временем 25 марта станет известно, каким образом суд будет взыскивать с экс-президента США Дональда Трампа 457 миллионов долларов по обвинению в бизнес-мошенничестве. Эксперты предполагают, что это произойдет через конфискацию активов. По данным СМИ, у экс-президента США могут изъять здание Trump Tower, самолеты, офисное здание на Уолл-стрит или поля для гольфа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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