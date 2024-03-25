Новости мира: премьер-министр Таиланда выразил соболезнования в связи с терактом в России

Премьер-министр Таиланда выразил соболезнования в связи с терактом в Красногорске. Власти королевства заявили о решительном осуждении случившегося и послали слова поддержки семьям погибших и пострадавших. Местные жители и туристы несут цветы к российскому посольству в Бангкоке и генконсульству на Пхукете. Каждый день под стенами дипломатических ведомств появляются десятки букетов.

Тем временем 25 марта станет известно, каким образом суд будет взыскивать с экс-президента США Дональда Трампа 457 миллионов долларов по обвинению в бизнес-мошенничестве. Эксперты предполагают, что это произойдет через конфискацию активов. По данным СМИ, у экс-президента США могут изъять здание Trump Tower, самолеты, офисное здание на Уолл-стрит или поля для гольфа.

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