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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Варшавском шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта в районе дома 196Б на Варшавском шоссе затруднено из-за аварии с несколькими автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На Варшавском шоссе (в районе д. 196Б) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.
В ведомстве сообщили, что движение в районе аварии затруднено и призвали водителей выбирать пути объезда.
Ранее ДТП с участием автобуса произошло в районе дома 67 по Анадырскому проезду. Как сообщили в столичном Дептрансе, водитель автобуса 774-го маршрута не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на препятствие. Пострадали два пассажира, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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