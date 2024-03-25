Москвичей предупредили о локальных затруднениях вечером в центре города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В вечерний разъезд 25 марта ожидаются локальные затруднения в центральной части Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Затруднения будут на ТТК и вылетных магистралях по направлению в область.

"Будьте аккуратны. Избегайте резких маневров и соблюдайте скоростной режим", – следует из сообщения департамента.

Ранее стало известно, что с 20 апреля на юге, юго-востоке и западе Москвы откроются еще пять новых выделенных полос для транспорта общей протяженностью почти два километра. По этим участкам проходит 27 маршрутов.

Теперь автобусы и электробусы будут проезжать данные отрезки пути в 2–3 раза быстрее. Кроме того, аварийность на таких участках снижается в среднем на 25%.