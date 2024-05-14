Директор актрисы Грибы: никакого нападения на супругу Волкова не было

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/grib_liana

Директор актрисы Лианы Грибы заявила, что слухи о нападении артистки на супругу своего партнера по сериалу "Постучись в мою дверь в Москве" Никиты Волкова – ложь. Об этом сообщает "Газета.ру".



Инцидент якобы произошел в декабре прошлого года на вечеринке после завершения половины съемок проекта, сообщает Life.ru. Уточняется, что у Грибы и Елены Еременко, жены Волкова, завязался разговор про супруга последней. Гриба пыталась доказать, что у нее с экранным мужем возникли настоящие чувства, после чего актриса не смогла совладать с эмоциями и якобы начала драку, в ходе которой повалила Еременко на землю и в течение 40 минут била ее руками и ногами по голове, лицу и груди.

По данным СМИ, жена Волкова написала заявление в полицию, в котором заявила, что ей "были нанесены телесные повреждения, от которых она испытала физическую боль", и сняла побои. Ей, по некоторой информации, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

"Никакого нападения на супругу Никиты Волкова не было. Откуда берутся такие данные, мне неизвестно", – сказала директор Грибы, добавив, что за подробностями стоит обращаться к источнику слухов.

В свою очередь, агент Волкова отказалась от комментариев.

Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" стал самым популярным в России на "Кинопоиске" в 2022 году. Отмечается, что в 2021-м картина стала феноменом и попала в тройку самых популярных сериалов у жителей России, а в 2022 году обогнала всех конкурентов.

В связи с этим в РФ решили снять адаптацию. Планировалось, что отечественная версия сериала будет отличаться от оригинала как артистами и местом событий, так и сюжетом.

