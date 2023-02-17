18:11Культура
"Постучись в мою дверь" стал самым популярным сериалом 2022 года в РФ на "КиноПоиске"
Фото: кадр из фильма "Постучись в мою дверь"; режиссер – Алтан Денмез; производство – MF Yapim
Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" стал самым популярным в России на "КиноПоиске" в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
"Турецкая мелодрама "Постучись в мою дверь" – сериал-феномен: в 2021 году он попал в тройку самых популярных сериалов у жителей России, а в 2022 году обогнал всех конкурентов. "Мажор" – самый популярный российский сериал 2022 года", – отмечается в сообщении.
Среди зарубежных сериалов второе место занимает мелодрама "Великолепный век", а на третьем месте – комедия "Сваты".
Кроме того, россияне выбрали "Эйфорию", "Острые козырьки" и "Бесстыжих".
Жители России также проявили интерес и к российским лентам, включая "Триггер", "Трудные подростки", "Чикатило" и "Универ".
Самым ярким сериалом 2022 года стала картина в стиле аниме "Человек-бензопила".
"Это единственная премьера в топ-20 самых популярных сериалов года", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, у россиян снизился интерес к иностранным сериалам на фоне ухода иностранных платформ. Например, интерес к сериалам Netflix упал на 40%.
Ранее сообщалось, что лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney закончатся у российских видеоплатформ уже в марте 2023 года.
На данный момент материалы Disney можно посмотреть в таких онлайн-кинотеатрах, как "КиноПоиск", "Иви" и Okko.
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