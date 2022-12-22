В России снимут адаптацию сериала "Постучись в мою дверь"

Фото: YouTube/Sen Çal Kapımı

В России снимут адаптацию популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Над новым проектом будет работать компания "Медиаслово" в партнерстве с холдингом "Газпром-медиа" и онлайн-кинотеатром Okko. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Okko.

Реализация проекта стала возможна в результате длительных переговоров российской стороны с дистрибьюторской компанией Madd Entertainment.

Отечественная версия сериала будет отличаться от оригинала как артистами и местом событий, так и сюжетом. При этом, по словам генерального продюсера "Медиаслово" Данилы Шарапова, планируется сохранить "общее обаяние драматургии проекта".

Съемки сериала пройдут в Москве.

Известно, что российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, также адаптация будет представлена в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

Ранее стало известно, какие сериалы чаще всего смотрели россияне в 2022 году. В список лидеров вошел "Постучись в мою дверь". Турецкий сериал транслируется в 85 странах мира.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!