Сериал "Монастырь" побил абсолютный рекорд просмотров на "Кинопоиске"

Фото: YouTube/"Кинопоиск Премьеры"

Сериал "Монастырь" с Филиппом Янковским и Анастасией Ивлеевой стал лидером "Кинопоиска" и побил абсолютный рекорд по просмотрам на платформе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Драматический сериал посмотрели более 2,2 миллиона подписчиков сервиса. Всего за месяц "Монастырь" обогнал по количеству просмотров фильмы "Лига справедливости", "Веном-2", "Три богатыря и Конь на троне" и "Дюна". Финальный эпизод был опубликован 17 декабря.

Первый рекорд сериал побил уже в первую неделю выхода на платформе. Тогда всего за 7 дней он собрал аудиторию в один миллион человек, опередив предыдущего сериального лидера – "Мажора".

Русская православная церковь выступила против сериала "Монастырь". Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в картине жизнь русского монашества показана в "диффамационном ключе". Кроме того, по его словам, в сериале есть сцены с представителями ЛГБТ-сообщества.

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