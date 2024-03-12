Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 17:30

В мире

Новости мира: федеральные войска Аргентины направят в Росарио из-за всплеска преступности

Новости мира: федеральные войска Аргентины направят в Росарио из-за всплеска преступности

Новости мира: экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю с МКС

Новости мира: премьер-министр Гаити подал в отставку из-за захвата части столицы

Новости мира: судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса

Новости мира: взрыв на химзаводе произошел в Китае

Новости мира: Швеция вошла в состав НАТО

Новости мира: серьезные наводнения произошли на юге Франции

Новости мира: французская полиция применила слезоточивый газ против бастующих фермеров

Новости мира: фермеры заблокировали движение поездов на севере Индии

Новости мира: крупный пожар возник на главном продуктовом рынке Сомали

На борьбу с наркоторговцами Аргентина направляет федеральные войска. Они поедут в Росарио из-за всплеска уровня преступности. По статистике, на фоне противостояния наркокартелей в городе происходит в пять раз больше убийств, чем во всей Аргентине. Местные власти с волной насилия не справляются, поэтому требуется помощь федеральных сил

Минимум 70 тысяч пассажиров вынуждены сменить планы из-за транспортных забастовок в Германии. Стачку проводят машинисты поездов и бортпроводники Lufthansa. Сотрудники железной дороги требуют сократить рабочие часы, при этом не снижая размер заработной платы. Бортпроводники хотят повышения оклада на 15% и единовременную выплату в три тысячи евро на человека для компенсации инфляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика