12 марта, 17:30В мире
Новости мира: федеральные войска Аргентины направят в Росарио из-за всплеска преступности
На борьбу с наркоторговцами Аргентина направляет федеральные войска. Они поедут в Росарио из-за всплеска уровня преступности. По статистике, на фоне противостояния наркокартелей в городе происходит в пять раз больше убийств, чем во всей Аргентине. Местные власти с волной насилия не справляются, поэтому требуется помощь федеральных сил
Минимум 70 тысяч пассажиров вынуждены сменить планы из-за транспортных забастовок в Германии. Стачку проводят машинисты поездов и бортпроводники Lufthansa. Сотрудники железной дороги требуют сократить рабочие часы, при этом не снижая размер заработной платы. Бортпроводники хотят повышения оклада на 15% и единовременную выплату в три тысячи евро на человека для компенсации инфляции.
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