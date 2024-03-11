Генсек НАТО заявил, что Альянс не планирует размещать боевые подразделения в Швеции

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У Североатлантического альянса нет планов по размещению в Швеции новых боевых подразделений. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, передает РИА Новости.

Кроме того, он указал, что Альянс постоянно оценивает потенциал сил и не планирует расширять число стран – участников организации с ядерным оружием. Столтенберг отметил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО положительно скажется на всем Альянсе, особенно на странах Севера и Балтики.

В свою очередь, военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сказал, что РФ спокойно отреагирует на включение Швеции в состав Североатлантического альянса. Он считает, США не могут оставить ни одну европейскую страну без своего давления и управления, для этого, по его мнению, и создавалась НАТО.

Он также напомнил слова бывшего генсека Альянса Андерса Фог Расмуссена, заявлявшего, что организация была создана для "защиты Европы от советского вторжения". Литовкин утверждает, что это была лишь маскировка, и на самом деле НАТО основывалась для того, чтобы "подобрать под себя Европу и управлять ею так, как хочется американцам".

Военный обозреватель уточнил, что за 75 лет существования Альянса Соединенные Штаты никогда не защищали ни одного партнера по НАТО и применили пятую статью устава о коллективной обороне лишь один раз – после терактов 11 сентября 2001 года. С его слов, США и Североатлантический альянс не будут в реальности защищать Швецию и Финляндию.

Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-м членом Альянса 7 марта 2024 года.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с турецкой стороны утвердил членство Швеции в Альянсе. На это отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, назвав это "суверенным решением Турции".

Новости мира: Швеция официально стала членом НАТО