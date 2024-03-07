Швецию могут сделать логистическим центром НАТО в случае конфликта с РФ – СМИ

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Швецию могут сделать логистическим центром Североатлантического альянса в случае военного конфликта с российской стороной. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Швеция, у которой нет прямой границы с Россией, вероятно, будет играть другую роль для военных организаторов НАТО, чем прифронтовые государства", – говорится в статье.

Журналисты издания добавили, что страна также может стать маршрутом для подкрепления Финляндии или Балтийских государств.

5 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок ратифицировал членство Швеции в Альянсе. Государство было последним членом НАТО, которое препятствовало вступлению шведской стороны в военно-политический блок.

Накануне в СМИ писали, что официальное вступление страны в Альянс состоится 11 марта. Флаг государства поднимут в штаб-квартире НАТО. В подписании акта будут участвовать глава правительства Швеции Ульф Кристерссон и главком ВС страны Микаэль Бюден.

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