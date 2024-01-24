Песков назвал вступление Швеции в НАТО суверенным решением Турции

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вступление Швеции в НАТО, заявил, что это суверенное решение Турции.

Ранее турецкий парламент проголосовал за ратификацию членства Швеции в Альянсе. Положительное мнение о приеме страны высказали 287 депутатов, еще 55 проголосовали против.

Представитель Кремля, говоря об этом, напомнил, что Турция является членом НАТО. Это наделяет ее обязательствами перед союзниками по Альянсу.

"Вот это суверенное решение Турции", – сказал Песков.

Между тем вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Турция, ратифицировав членство Швеции в НАТО, упустила возможность выступить в интересах всего человечества. Он выразил сожаление в связи с решением Анкары, добавив, что оно было вопросом внутренней политики. Как предположил Косачев, Турция получила все желаемое, поэтому и ратифицировала членство Швеции.