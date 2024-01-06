Блинкен и Фидан обсудили кризис в Газе и членство Швеции в НАТО

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Главы внешнеполитических ведомств Турции и США Хакан Фидан и Энтони Блинкен встретили в Стамбуле и обсудили урегулирование ситуации в секторе Газа, а также заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Турции

Сообщается, что по итогам двухчасовых переговоров, которые прошли за закрытыми дверями во дворце Вахдеттин, министры обсудили войну и гуманитарный кризис в Газе, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы.

Ранее Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров и сопутствующего оборудования на сумму порядка 147,5 миллиона долларов.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей и военных. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 22 722 человек.