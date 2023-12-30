Госдеп США одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 миллиметров

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Госдеп США одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров и сопутствующего оборудования на сумму порядка 147,5 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, сообщает РИА Новости.

Израиль запросил у Вашингтона возможность закупки примерно 4,8 тысячи таких снарядов. Госсекретарь Энтони Блинкен вынес заключение, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа этих снарядов необходима немедленно и отвечает интересам Штатов.

Снаряды будут поставлены со складов армии США.

Ранее Госдеп США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache, а также других систем на сумму в 12 миллиардов долларов. До этого в Госдепе одобрили возможную продажу Латвии ракетных систем HIMARS и сопутствующего оборудования на 220 миллионов долларов.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей и военных. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".