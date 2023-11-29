В Швеции ожидают, что Турция ратифицирует членство страны в НАТО в ближайшие недели

Фото: ТАСС/IMAGO/Presidential Office of Ukraine

Турецкая сторона может ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс в ближайшие недели, заявил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем.

"Мы ожидаем осуществления ратификации. Вчера у меня была двусторонняя встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой он заявил, что, как он ожидает, ратификация состоится в ближайшие недели", – передает ТАСС его слова.

Ранее СМИ писали, что комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила на неопределенный срок обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО.

До этого было опубликовано письмо генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в Альянс. В нем говорилось, что Швеция должна присоединиться к блоку не позднее встречи глав МИД стран – членов НАТО 28–29 ноября.

После представитель Альянса добавил, что Швеция выполнила все обязательства перед Анкарой и готова стать частью объединения.



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