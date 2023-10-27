Вступление Швеции в НАТО учитывается в военном планировании РФ – МИД

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Будущее вступление Швеции в НАТО учитывается в военном планировании России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает "Интерфакс".

По его словам, РФ в своем военном планировании исходит из того, что Швеция однажды станет полноценным членом Североатлантического альянса. Также он прокомментировал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвать парламент ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Грушко отметил, что это было ожидаемо. Швеция рано или поздно присоединится к Альянсу, так как ему важно устранить географические лакуны натовской системы обороны, добавил он.

Ранее в СМИ распространилось письмо генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он отправил всем государствам, входящим в НАТО. В нем сообщается, что Швеция должна присоединиться к Альянсу не позднее встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса, которая запланирована на 28–29 ноября.

Представитель военно-политического блока отметил, что Швеция выполнила со своей стороны все обязательства перед Турцией и готова войти в состав НАТО.

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