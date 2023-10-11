В НАТО заявили, что ожидают от Турции ратификации документов о приеме Швеции в альянс

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Североатлантический альянс ожидает от Турции ратификации документов о вступлении Швеции в НАТО в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Парламент Турции недавно начал работу после каникул. Я ожидаю ратификации в ближайшие недели", – уточнил он.

До этого СМИ сообщали, что Швеция может передать Украине свои истребители в обмен на свое членство в НАТО. Правительство страны уже поручило вооруженным силам Швеции изучить вариант отправки Украине истребителей Сааб JAS 39 "Грипен", отметили в прессе.

В июле глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с шведским коллегой Тобиасом Бильстремом касался вопроса о дальнейшей работе над вступлением Швеции в НАТО. Фидан во время разговора заявил, что периодически проходящие в Швеции акции по сожжению Корана "под прикрытием свободы слова", являются недопустимыми.

Ранее президент США Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.

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