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Финские ВВС впервые в составе НАТО выполнят наблюдательный полет в Прибалтике, сообщают Вооруженные силы Финляндии в соцсети X.

10 октября силы обороны выполнят полет в воздушном пространстве Эстонии, Литвы и Латвии. Отмечается, что этот полет был запланирован и является частью нормального сотрудничества между государствами – членами Альянса.

4 апреля 2023 года Финляндия стала частью Североатлантического альянса. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом НАТО.

Некоторые эксперты считают, что вступление в НАТО сулит Финляндии серьезные проблемы в будущем, поскольку это произошло не по идеологическим причинам, а из-за якобы растущей угрозы со стороны РФ.