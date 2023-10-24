Столтенберг заявил о готовности Швеции войти в состав НАТО

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Швеция выполнила со своей стороны обязательства перед Турцией, она готова войти в состав НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, Стокгольм поменял конституцию и законы, а также разрешил поставки оружия Анкаре.

"Теперь я жду ее вступления в Альянс в ближайшем будущем", – подчеркнул генсек НАТО.

До этого СМИ опубликовали письмо Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в Альянс. В нем сообщается, что Швеция должна присоединиться к НАТО не позднее встречи глав МИД стран – членов Североатлантического альянса, которая запланирована на 28–29 ноября.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган направил на рассмотрение парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО.

В июле Турция согласилась принять Швецию в Альянс как можно скорее. Столтенберг назвал это историческим днем.

Кроме того, президент США Джо Байден поприветствовал решение Анкары на прием Швеции в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки. Он заявил, что готов работать с президентом Турции над укреплением обороны и сдерживания в Евро-Атлантическом регионе.

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