Комиссия парламента Турции отложила обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО

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Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила на неопределенный срок обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает NTV.

По данным телеканала, собрание прошло под председательством главы комиссии Фуата Октая. На повестке обсуждений были семь международных соглашений и документов, которые необходимо было утвердить, включая протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Отмечается, что решений по ним не было вынесено.

Теперь новую дату рассмотрения документов выберут позже.

В свою очередь, члены парламентской комиссии Турции от оппозиционной "Хорошей партии" (İyi parti) потребовали отозвать обсуждение запроса о членстве Швеции в Альянсе из-за недостаточных аргументов.

"Сегодня на заседании, мы, как члены комиссии, не смогли получить удовлетворительных ответов от МИД на наши вопросы о шагах по удовлетворению требований и опасений Турции", – заявил представитель партии Кюршад Зорлу в соцсети Х.

Ранее СМИ опубликовали письмо генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он направил всем государствам, входящим в Альянс. В нем говорилось, что Швеция должна присоединиться к блоку не позднее встречи глав МИД стран – членов НАТО, которая запланирована на 28–29 ноября.

После представитель Альянса добавил, что Швеция выполнила все обязательства перед Анкарой и готова стать частью объединения.

Комментируя ситуацию, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что возможное вступление Швеции в НАТО учитывается в военном планировании России.

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