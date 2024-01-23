Парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО

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Великое национальное собрание (парламент) Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Об этом со ссылкой на турецкие гостелеканалы сообщает РИА Новости.

За ратификацию выступили 287 депутатов, 55 проголосовали против. Решение законодателей вступит в силу после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подпишет соответствующий указ.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщал, что сторона ожидает положительного ответа от Турции в ближайшие дни. Он рассказал, что провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой он сообщил о скорейшей ратификации.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что возможное вступление Швеции в НАТО учитывается в военном планировании России.



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