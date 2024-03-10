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Новости

10 марта, 10:45

В мире

Новости мира: зачинщики беспорядков в столице Гаити добрались до президентского дворца

Новости мира: зачинщики беспорядков в столице Гаити добрались до президентского дворца

Участники беспорядков в столице Гаити добрались до президентского дворца

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Зачинщики беспорядков в столице Гаити добрались до президентского дворца. Город Порт-о-Пренс оказался охвачен пожарами и погромами. На свободу из тюрем сбежали почти четыре тысячи заключенных.

Массовые протесты в Тель-Авиве переросли в столкновения с полицией. Активисты, воспользовавшись общей суматохой, бросили в толпу дымовую шашку и попытались заблокировать движение по центральному шоссе.

У гуманитарных грузов США не раскрылись парашюты, в результате чего они упали на жилые кварталы. Ранее СМИ сообщили, что аналогичная ситуация произошла 8 марта. По их данным, это привело к гибели 5 человек.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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