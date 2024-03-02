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Новости

02 марта, 11:30

В мире

Новости мира: аргентинским чиновникам запретили летать на частных джетах

Новости мира: аргентинским чиновникам запретили летать на частных джетах

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Телеканал Москва 24 собрал подборку самых заметных событий в мире. В американском Мичигане внедорожник на скорости влетел в супермаркет. Пострадали несколько человек.

В Перу из-за сильных дождей люди дом не выстоял и рухнул в реку. Его фундамент размыло водой. Внутри никого не было, жильцов предупредили об угрозе и попросили эвакуироваться. Местные жители обратились к властям с просьбой укрепить берег, чтобы не допустить новых ЧП.

В Аргентине чиновники и их семьи не смогут летать на частных джетах. Такой запрет намерен ввести президент страны.
Глава Аргентины подчеркнул, что сам он и его министры летают регулярными рейсами, причем, не всегда первым классом.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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