Новости мира: аргентинским чиновникам запретили летать на частных джетах

Телеканал Москва 24 собрал подборку самых заметных событий в мире. В американском Мичигане внедорожник на скорости влетел в супермаркет. Пострадали несколько человек.

В Перу из-за сильных дождей люди дом не выстоял и рухнул в реку. Его фундамент размыло водой. Внутри никого не было, жильцов предупредили об угрозе и попросили эвакуироваться. Местные жители обратились к властям с просьбой укрепить берег, чтобы не допустить новых ЧП.

В Аргентине чиновники и их семьи не смогут летать на частных джетах. Такой запрет намерен ввести президент страны.

Глава Аргентины подчеркнул, что сам он и его министры летают регулярными рейсами, причем, не всегда первым классом.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".