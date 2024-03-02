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Новости

02 марта, 09:30

В мире

Новости мира: детей эвакуировали из школы в Калифорнии из-за угрозы торнадо

Новости мира: детей эвакуировали из школы в Калифорнии из-за угрозы торнадо

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Страшное ДТП произошло утром на трассе в японской префектуре Нагано. Из-за густого тумана началась цепочка столкновений, около полусотни машин. В итоге тягач, перевозивший мотоциклы, врезался в другой грузовик и ехавшую впереди легковушку. Водитель погиб на месте. Еще 12 человек доставлены в больницы.

В одной из начальных школ Калифорнии пришлось эвакуировать детей из-за угрозы торнадо. Воздушная воронка начала закручиваться всего в паре километров от здания.

В американском штате Кентукки многотонный большегруз завилял по мосту и чуть было не вылетел с него. Водителя спасло лишь то, что он проезжал мимо одной из опор, кабина зацепилась за конструкции. Пожарные спасли мужчину при помощи троса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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