Макрон пообещал встретиться с фермерами в ближайшие три недели

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует в ближайшие три недели встретиться с представителями фермерского объединения, которые просят ввести дополнительные меры поддержки. Об этом он сообщил во время встречи с представителями фермеров в первый день Международного сельскохозяйственного салона, которую транслировал телеканала BFMTV.

По его словам, встреча пройдет со всеми профсоюзами, ассоциациями фермеров, а также торговыми сетями. В ходе нее, как утверждает Макрон, будет выработан план поддержки сельского хозяйства, напомнив, что власти уже одобрили несколько десятков мер в этом направлении.

При этом французский президент указал на то, что фермеры сейчас переживают кризис не только доходов, но и доверия.

Также Макрон уточнил, что 26 февраля у него запланирована встреча с администрацией, в ходе которой он обсудит эффективность первых мероприятий по оказанию помощи аграриям.

Ранее в Сети опубликовали кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло перед акцией протеста фермеров, которые планируют устроить "полную блокаду" Парижа, перекрыв семь автомагистралей. Протестующие намерены контролировать дороги не менее пяти дней.

Таким образом, фермеры хотят добиться признания важности своего дела. По мнению протестующих, политика властей в области сельского хозяйства делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импорта сельскохозяйственной продукции, повышения стоимости дизельного топлива.



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