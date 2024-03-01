Новости мира: машина протаранила толпу пешеходов в Польше

Телеканал Москва 24 собрал подборку самых заметных событий в мире. Автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе в Польше. В результате пострадали 17 человек. Водителя уже задержали.

Французские фермеры на своих тракторах заблокировали проезд к Версальскому дворцу в Париже. На ковшах закреплены плакаты с призывом спасти сельское хозяйство страны.

Кроме того, при наводнении в Бразилии пострадали более 13 000 человек. Из них 2 тысячи лишились своего жилья. Проливные дожди подняли уровень воды в местной реке до 15,5 метров.